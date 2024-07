Santiago Suárez se mostró sumamente DESESPERADO al notar que no había puesto a precalentar su horno para la cocción de los queques para su fraisier, el único plato de la noche en “El Gran Chef Famosos”.

El participante tenía su bandeja con la masa de queque lista y, al abrir el horno, estaba frío. “Oh Dios, no le precalenté. Oh por Dios. No precalenté el horno. ¿Ahora qué hago?”, se lamentó. “Préndelo al máximo”, le aconsejó su compañera Brenda Carvalho.

Pero, minutos después, consiguió que Karina Borrero le preste su horno caliente porque ya había sacado su propio queque.

Este viernes 19 de julio se vive la segunda noche de la ronda final de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes luchan por no ser eliminados, ¿quiénes lo conseguirán?

