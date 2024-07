¡TREMENDO ERROR! En el episodio de “El Gran Chef Famosos” de este lunes, Santiago Suárez pensó que debía sancochar su pollo para el relleno de los rollitos primavera. Sin embargo, se EQUIVOCÓ y se dio cuenta un poco tarde porque YA había metido la proteína a la olla.

En la nueva Noche de Eliminación, los participantes estaban haciendo el primer plato de la noche cuando Santiago cometió ese blooper que intentó solucionar rápidamente para evitar contratiempos.

“No saben lo que me pasó gente. Corté el pollo y no sé por qué agarré la olla y puse agua a hervir. Lo que yo estaba pensando en mi mente, lo que estaba imaginando era poner el pollo y después deshilacharlo, pero así no era. Tenía que cortarlo en julianito y de ahí marinarlo con sillao y todo lo demás. ¿En qué estabas pensando Santiago?”, se recriminó a sí mismo.

Este lunes 08 de julio se vive una nueva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Los tres participantes sentenciados lucharán por su permanencia en el programa, ¿quiénes lo conseguirán?

