En El Gran Chef Famosos, Extremo, la noche arrancó con más intensidad que nunca por un peculiar episodio, ¿de qué se trata? Tula Rodríguez EXPLOTÓ con el jurado Javier Masías y le hizo una sorprendente anotación. “Solo lo veo hablando. Jamás lo he visto cocinando”, confesó la actriz.

Mientras tanto, Reimond Manco RECORDÓ a su padre al cortarse y decidir continuar en la cocina. “Mi papá me enseñó que uno puede hacer de todo en la vida menos quejarse”, admitió. Segundos después, SALVÓ a Mateo Garrido Lecca de echar a perder su ratatouille por no precalentar el horno. “Gracias, mi king”, le agradeció él.

Los ánimos en la cocina comenzaron a acelerarse cuando un accidente lo cambió todo, ¿qué pasó? Tula Rodríguez SE QUEMÓ como nunca en el primer plato. “Es un dolor que no soporto, de verdad que nunca me he quemado de esta manera”, lamentó. Para su buena suerte, el resto de participantes LA AYUDARON a terminar la preparación de su ratatouille.

Aunque intentó resistir, Tula Rodríguez abandonó la cocina por recomendación del médico y fue enviada directamente a Noche de Eliminación. A ella le siguieron Jano Baca, Franco Cabrera y Reimond Manco; por su lado, Mateo Garrido Lecca fue el único que consiguió ser salvado por los jurados.

