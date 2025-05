En El Gran Chef Famosos, Extremo, Tula Rodríguez arrancó la noche de la peor forma cuando una mala maniobra con el horno le ocasionó una quemadura, ¿pudo recomponerse?

“No puedo creer que me haya quemado, es el dolor más horrible que he sentido. Dios mío, no doy más”, se lamentó la competidora.

Solo unos segundos después, llegó la paramédico y le pidió que no moviera la mano. “Pero es que tengo que cocinar”, alegó Tula.

A la participante no le quedó más opción que calmar la quemadura en agua con hielo. “Es un dolor que no soporto, de verdad que nunca me he quemado de esta manera”, confesó la modelo al borde de las lágrimas.

