En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, las mini brochetas capresse y enrollado de jamón y queso fueron declarados como el primer plato de la noche. Además, se informó que este plato es semáforo VERDE, por lo que los pericotitos cocinan solos.

Sin embargo, los padres acompañaron a los pequeños a recoger los ingredientes de la despensa. Ante los nervios de Allison Pastor, su hijo Lucas estuvo dispuesto a animarla con un par de promesas. ¿cuáles?

“Sé que lo voy a hacer bien. Voy a hacerlo REQUECHECHECHE. Si no, oh, ME MUIRO”, reveló frente a las cámaras. ¿Logrará deslumbrar a los jurados? ¿Vencerá a Sumaq, su rival en la batalla culinaria?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.