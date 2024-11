Raysa Ortiz tuvo que trabajar junto a Erick Delgado para el segundo plato de la noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Pero, al ser por postas, ambos debían comunicarse constantemente.

Es ahí donde Erick le reclama a Raysa: “Me trajiste muy pocos choclos, ¿o me parece?”. “No sé, si quieres trae más, ahí hay bastantes”, sentenció su compañera.

Este lunes 18 de noviembre se vive la segunda noche del onceavo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis mejores alumnos de la temporada siguen luchando por conseguir la mayor cantidad de puntos, ¿cómo quedará la tabla de posiciones?

