Canchita Centeno se molestó al enterarse del supuesto “coqueteo” entre Erick Delgado y Raysa Ortiz. Por eso, la participante de “El Gran Chef Famosos, La Academia” decidió encarar a su compañera.

“¿Por qué no me has avisado que esto está sucediendo en mi ausencia?”, fue lo primero que reclamó Canchita ante las cámaras.

Y, Raysa Ortiz le respondió que su acercamiento con Erick Delgado solo era por la competencia. “Pero tú no me quieres ayudar y le estoy pidiendo ayuda a Erick porque siempre me ayuda”, aseguró.

Pero Canchita NO le perdonó. “Las amigas no hacen lo que ella está haciendo”, sentenció. “Pero, ¿yo qué he hecho? Yo siempre soy leal, siempre digo que él es tu lomo. No amigos, él es el lomo de ella”, respondió Raysa.

Este sábado 16 de noviembre inicia el onceavo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis mejores participantes de la temporada buscan su pase a la ronda final, ¿quiénes lo conseguirán?

