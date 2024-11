Alejandra Baigorria sufrió una fuerte quemadura en la mano en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La participante se disponía a mover una de las sartenes calientes durante los últimos 10 minutos del tiempo asignado cuando un mal movimiento le provocó la quemadura.

“Esta vez me quemé fuerte porque me salió la ampolla al toque”, confesó la participante ante las cámaras. Al ver que no era una quemadura leve, la paramédico acudió a ayudarla, pero la participante decidió continuar hasta emplatar; incluso rechazando la curación.

Este sábado 16 de noviembre inicia el onceavo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis mejores participantes de la temporada buscan su pase a la ronda final, ¿quiénes lo conseguirán?

