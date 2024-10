Raysa Ortiz derramó lágrimas al despedirse de la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El exigente jurado le dedicó emotivos mensajes a la actriz antes de abandonar el set de televisión de Latina Televisión.

El primero el aplaudir la evolución de Raysa fue el chef Giacomo Bocchio. “Ha sido muy bonito conocerte en esta cocina. Me ha dado gusto verte practicar a lo largo de la competencia, has evolucionado desde que has llegado acá. Ojalá la vida te dé una oportunidad para volver a demostrarnos tus habilidades en la cocina. Eres una chica A1”, reconoció.

Por su lado, Nelly Rossinelli aseguró que fue un placer conocerla y ver el compromiso con el programa. “Esperamos que la vida nos de otra oportunidad a nosotros de volver a ver más de ti y ese compromiso”, añadió.



Por último, Javier Masías terminó por quebrar a Raysa con sus palabras: “Creo que lo que te hace a ti especial es la capacidad de distinguirte a través de tu carisma. Ejerces un magnetismo en la gente que te rodea que siempre quiere estar cerca de ti por alguna razón. Me parece admirable, me parece increíble que, con esa buena onda, esa sonrisa amplia y esa dedicación a prueba de casi cualquier cosa, hayas llegado a este punto y te hayas ganado el cariño de todo el Perú nuevamente. Por donde caminas crecen las flores”.

