Alejandra Baigorria ACEPTÓ ser picona en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna, que se encuentra en Noche de Expulsión, aseguró que dará todo para permanecer en la competencia porque NO le gusta perder.

“La vida es una competencia. Si uno no sabe competir en la vida, ¿qué va a pasar? Vas a fracasar. Tienes que estar listo para cualquier competencia. Si yo, de por sí, viene sumado que soy picona, no me gusta perder”, sentenció Alejandra Baigorria ante las cámaras.

Asimismo, reveló detalles de su vida que la impulsaron a ser competitiva: “Mis papás siempre me decían: tú has nacido para ganar, no me vayas a perder. Y cuando perdía, se molestaban. Uno no puede salir con mente perdedora, así que hoy voy a ganar”.



Este miércoles 16 de octubre se vive la quinta Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Las participantes dejarán todo para no abandonar la competencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.