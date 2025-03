En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, la Noche de Sentencia se vivió con tensión y nervios. Un par de confrontaciones tuvieron lugar en la cocina. Antes de arrancar la competencia, Ale puso EN APRIETOS a Adolfo Bolívar al preguntar si es el motivo de su estrés. Al competidor no le quedó más opción que negarlo.

Otra dupla que protagonizó un divertido momento fue la de Tito Vega y Leandra, cuando la pequeña CONFESÓ que NUNCA se imaginó llegar a la final al lado de su tío. Más adelante, otra pequeña también se animó a realizar un par de confesiones. Se trata de Sumaq, quien REVELÓ que su peinado es AESTHETIC y se ganó varios cumplidos.

La misma suerte no corrió su primer plato, luego de que los jurados detectaran que NO le puso A PROPÓSITO cebolla ni sal a su ensalada. Pese a este descuido, su padre Anthony Chávez prometió vengarla en el segundo plato: tallarines a la huancaína. El competidor JURÓ que no volvería a cometer el MISMO ERROR con estos ingredientes.

Además, el romanticismo también se paseó por la cocina, ¿por qué? Ismael La Rosa REVELÓ uno de los regalos que le hizo a su esposa y RECORDÓ cómo la conoció. Este hombre enamorado también se dio tiempo para ALENTAR a Ishana con su cantante de k-pop favorito.

Al final de la noche, los jurados informaron quiénes son los SENTENCIADOS y SALVADOS de la noche. Desde que los maestros de la cocina decidieron jugarle un par de BROMAS al conductor Armando Machuca, fue evidente que se venía una noche particularmente difícil. ¡Y ya se viene la ronda final!

