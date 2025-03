En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, los pericotitos aprovecharon la oportunidad de dedicarle unas palabras a sus padres. Cuando llegó el turno de Ale y Adolfo Bolívar, la cocina estalló en risas, ¿por qué?

Antes de comenzar el primer plato, Adolfo Bolívar se dirigió a su hijo Ale para darle ánimos. “Que se divierta, que no pierda la sonrisa, yo ya modulé un poco más mi estrés con él…”, señaló y despertó el asombro del niño.

“¿Yo te estreso?”, preguntó Ale muy indignado. “No, yo me estreso, tú no me estres, mi vida”, aclaró Adolfo. “Es imposible que a estas alturas no esté estresado, pues”, siguió con su defensa.

Para el pequeño, no cabía la posibilidad de que él es responsable del estrés de su padre. “¿Yo te estreso?”, insistió Ale. “¿Tú? Nooo”, respondió Adolfo, ¿con la verdad?

