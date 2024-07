¡SE LO DIJO EN LA CARA! El conductor José Peláez no se guardó nada y, al ver que Karina Borrero estaba cometiendo un grave error, optó por decírselo antes de que siga perdiendo más tiempo en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos“.

La periodista estaba batiendo la clara de los huevos para el apanado de los choros. Sin embargo, no contó con que esta mezcla se multiplicaría y el bowl le quedaría muy pequeño.

“Karina, ¿es necesario agarrar el bowl más chiquito de todos para hacer eso?”, le recriminó Peláez. “No, no, no. Solo lo agarré, ya estamos”, se defendió Karina, pero inmediatamente cambió de recipiente para no seguir derramando la mezcla.



Este lunes 1 de julio se vive la segunda noche de la nueva ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los clasificados se enfrentan a dos de las participantes que regresaron del Repechaje, ¿quiénes caerán en la temida Noche de Sentencia?

