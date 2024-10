José Peláez se mostró sumamente preocupado por el futuro de Milena Warthon en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna se enfrenta al Ciclo Vacacional para alcanzar uno de los cupos que la devuelva a la competencia; pero viendo los puntajes, el conductor ve MUY complicada la hazaña.

“Milena Warthon necesita, como de lugar, esos 10 puntos (de la Batalla Culinaria). Si no tiene esos 10 puntos, yo me atrevería decir que Milena necesita toda la fuerza de los Apus para que la ayuden y logre alcanzar el tercer lugar y volver a la competencia. Si milena Warthon no tiene esos 10 puntos, arrivederci”, sentencio el presentador.



Este viernes 25 de octubre se vive la cuarta noche del Ciclo Vacacional en la segunda promoción de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. ¿Quién será el alumno en acumular la mayor cantidad de puntos?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.