Cint G recientemente se confundió con Julinho y lo llamó “amor” en medio de su concentración haciendo la difícil preparación que dejó el jurado. José Peláez no fue ajeno al suceso y fue a ver qué es lo que pasó. “He escuchado que le has dicho amor a Julinho. La Brenda lo va a ver, va a pasar de Gacela a leona”, fue la advertencia que le dio el presentador del programa culinario.

“Que rochecito”, fue lo primero que dijo la cantante de chicha pop. “Te cuento que hoy me ha acompañado mi novio y me he quedado con “amor””, mencionó Cint justificándose por el error que cometió con Julinho. “Brenda, no vayas a pensar mal”, expresó.

Este jueves 27 de junio se vive la segunda noche del Repechaje en “El Gran Chef Famosos”. Los seis participantes seguirán luchando por un cupo de regreso a la competencia; pero, esta vez el jurado no se las pondrá nada fácil con dos recetas de infarto.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play.