¡NO QUIEREN PROBAR! Jonatan Rojas enfrenta este miércoles su segunda noche en el Repechaje de “El Gran Chef Famosos”. Y, en una conversación con Peláez, CONFESÓ que sus compañeros de Hermanos Yaipén, agrupación musical al que pertenece, NO quieren comer lo que él prepara.

“¿Cuándo les vas a cocinar a las 25 personas que trabajan en los Hermanos Yaipén?”, le consultó el conductor de “El Gran Chef Famosos”.

Y Jonatan se mostró triste al responder: “Yo les dije… Cocinaría hígado saltado. Les dije: ‘chicos, les voy a cocinar’. Me dijeron ‘no’. No querían. Muchachos, ¿por qué no confían en mí?”.

Este miércoles 26 de junio se vive la segunda noche del Repechaje en “El Gran Chef Famosos”. Los seis participantes seguirán luchando por un cupo de regreso a la competencia; pero, esta vez, contarán con el apoyo de refuerzos.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play.