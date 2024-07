12 de julio 2024 Actualizado el: 12 julio 24 | 10:05 am

¡SE EXCEDIÓ! La jurado Nelly Rossinelli no se calló nada y le dijo toda la verdad a Yaco Eskenazi en la nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos”. La popular “mamá de los pericotitos” aclaró que el participante debe controlarse en la cocina.

TE PUEDE INTERESAR | ¡El Gran Chef Famosos anuncia La Academia! El mejor programa de la TV peruana vuelve con original propuesta

“Yaco, tú también tienes una sazón increíble, pero te pasa lo mismo. Cuando te frustras, quieres tirar la sartén y dejar todo e irte del set. Si no te vas, es por contrato nada más. Así que tienes que controlar eso”, aseguró.

Al escucharla, a Yaco no le quedó más que aceptar. “No pues, no sé… No sé cómo sentirme después de ese comentario”, se lamentó.

Este martes 09 de julio empieza una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.