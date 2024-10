Canchita Centeno se mostró bastante coqueta con el jurado invitado, pero no pensó que Nelly Rossinelli le pinchara el globo. “Cuando quieras también te puedo dar cursitos de teatro, de impro”, fue la forma en la que se dirigió al juez.

“Canchita, pero eso también le dijiste al otro jurado invitado”, respondió Nelly Rossinelli, exponiendo a la comediante. “Miss, Nelly, por favor, no me evidencie, me está exponiendo”, sentenció la locutora de radio.

Este sábado 19 de octubre se transmite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cuatro participantes lucharán para evitar la Noche de Expulsión, ¿quién será el única en conseguirlo?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.