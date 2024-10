Al inicio de la competencia a Chapasa se le vio muy concentrado realizando su preparación, incluso el jurado pensó que estaba realizando una estrategia muy especial. Sin embargo, todo le salió al revés.

“Curioso lo de Chapasa, porque dejó la olla encima de la hornilla, pero no encendió la hornilla”, expresó Peláez. Ante ello, Nelly Rossinelli salió a defenderlo. “Si no ha puesto las papas, no tiene sentido que lo prenda”, acotó. “¿No conoces los términos del agua en reposo?”, sentenció el competidor en el confesionario.

Este sábado 19 de octubre se transmite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cuatro participantes lucharán para evitar la Noche de Expulsión, ¿quién será el única en conseguirlo?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.