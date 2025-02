Anthony Chávez estaba tranquilamente trabajando en el locro de zapallo que debía presentar en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos” cuando recibió la visita de Nelly Rossinelli y Pati Chong.

“¿A Sumaq le gusta el locro?”, le preguntó la última. Y, con un poco de duda, Anthony aseguró que a su pequeña le gusta el locro que le prepara su abuela.

Así que, para darle un voto de confianza, Nelly Rossinelli aseguró: “(Aún) No ha probado el locro de Anthony. De aquí te fuiste con un nivel alto, no vayas a bajar por favor. De ahí para arriba”. “No me pongan esa presión”, suplicó el participante ante las cámaras.

Este martes 04 de febrero se transmite la tercera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Las duplas luchan por permanecer en la competencia de cocina de Latina, ¿quiénes conseguirán salvarse de la Noche de Eliminación?

