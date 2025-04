En El Gran Chef Famosos, Extremo, Miguel Arce se hartó de batallar contra su hamburguesa XXL. Después de quemar más de una vez sus hamburguesas, protagonizó una escena cargada de tensión.

“No llego, ah, no llego”, gritó molesto antes de estrellar su bandeja contra la pared y abandonar su estación.

Al presenciar el hecho, Mateo Garrido Lecca se ofreció a ayudarlo. “¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo te ayudo?”, consultó.

Pese a la propuesta, Miguel NO aceptó la ayuda y eligió la resignación. “No me da tiempo, no voy a llegar. No sé si seguir adelante o tirar la toalla”, lamentó.

