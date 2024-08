José Peláez se acercó a la estación de Matilde León para conversar y observar cómo va con su preparación. Como se sabe, la actriz estuvo practicando para regresar a la cocina con más conocimiento. Ante ello, el presentador no pudo evitar consultarle por su “entrenamiento”. “Hemos visto que has puesto en tus redes que estuviste practicando, ¿qué has estado haciendo?”, preguntó.

Matilde intentó ser cautelosa con sus respuesta, pues no quiso entrar en muchos detalles y explicó por qué. “Algunos de los platos prefiero reservarlos y no decirlos. Tal vez nos pongan esos platos y pueden pensar que existe un tipo de ventaja”, expresó.

Este miércoles 21 de agosto se vive el segundo día de vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes lucharán por un cupo para regresar a la competencia, ¿quienes lo conseguirán?

