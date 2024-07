Matilde León regresó con fuerza a la competencia de “El Gran Chef Famosos, La Academia” tras salvarse de la Noche de Expulsión. Así que, confiada, trajo de regreso a su especie de “amuleto de la buena suerte”: un peluche en forma de rata.

Al notar la presencia del muñeco, Pelaéz le preguntó sobre el origen de este. “Hay una película, Duna Parte II. Esa rata me la regalaron para la premiere de Duna”, aseguró.

Pero, NO podrás creer lo que terminó confesando la actriz de “Papá en Apuros”: “¿Sabes lo que más sé de esa película? Que el protagonista es Timothée Chalamet. A mí me encanta, lo amo. Es un actor súper conocido que no están mayor que yo como los demás acá. Timothée Chalamet me encanta, me parece un súper actor, y yo siento que él y yo podríamos casarnos”.

Este lunes 29 de julio se vive una noche muy peruana en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar irse a la Noche de Reprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

