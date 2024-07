Matilde León entró en CRISIS al verse descubierta por José Peláez en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El conductor evidenció que la actriz de “Papá en Apuros” NO tiene ni idea de cómo hacer el arroz.

Pese a pedirle ayuda a su compañero Carlos Palma, Matilde no pudo seguir bien las indicaciones y, aparentemente, se habría olvidado de poner agua en la olla de arroz, por lo que este seguía crudo.

“El arroz no está listo. Y lo vas a hacer sin fuego”, le cuestionó Peláez a Matilde al llegar a su cocina. “Carlos me dijo que tengo que bajarle”, se defendió la actriz, aunque Peláez no se veía muy convencido con la técnica.

“Lo veo un poco seco. Está como recién salido de la bolsa”, fue lo último que dijo el conductor antes de retirarse de la estación. “Pero… Voy a llorar en este momento”, se lamentó Matilde.

Este miércoles 24 de julio se vive la segunda noche en la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis últimos participantes llegan a la cocina para evitar la Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

