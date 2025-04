En El Gran Chef Famosos, Extremo, la noche feriante retó a los participantes a preparar manzanas acarameladas y canchita. Pese a sus esfuerzos, Mateo Garrido Lecca fue víctima de un inesperado incidente, ¿qué pasó?

Mientras le daba una clase sobre ebullición a Vania Bludau, olvidó por completo revisar el estado de su canchita. Cuando se percató, ya era demasiado tarde. “¡No!”, gritó completamente sorprendido.

“Ya veo cómo lo estás ayudando, súper buena tu ayuda”, reprendió el conductor José Peláez a Vania Bludau. “Amigo, sácalo de ahí”, le recomendó la modelo a Mateo.

A Mateo no le hizo ninguna gracia y, de inmediato, reprendió a su compañera. “Ya, pues. Vania, estás que me distraes, yo te estoy explicando todo y se me quema la canchita”, reclamó.

