Antes de que Arianna Fernández ABANDONE la cocina de “El Gran Chef Famosos” definitivamente, la participante recibió cálidas palabras por parte de los jurados. Pero, el discurso de Javier Masías terminó por conmoverla.

El crítico gastronómico ablandó su corazón y destacó las cualidades de Ariana como participante. “Arianna, efectivamente cantas, bailas, actúas. Perteneces a una generación de actores y artistas que considero superdotados. Son muchos y son muy buenos. Tú destacas en ese grupo, que no es poca cosa”, aseguró.

Además, admitió que, cuando dijo que su regreso del Repechaje era un “golpe de suerte” era realmente para MOTIVARLA. “Yo sé que esa excelencia no la logras si no es con consistencia y con esfuerzo y con sudor. Te he visto sudar, chapotear y a veces ahogarte en el vaso de agua de esta cocina. Yo sé que, si cocinas en tu casa, lo vas a hacer increíble. Que esa sonrisa que tienes cuando trabajas también va a traer grandes alegrías a la mesa. Te deseo todo lo mejor”, finalizó.

