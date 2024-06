Luego de su travesía en el Repechaje, Yaco Eskenazi regresó totalmente RECARGADO a la competencia de “El Gran Chef Famosos”. Los cuatro días previos le sirvieron para practicar y afinar su juego culinario. Por eso, el jurado Javier Masías lanzó una ADVERTENCIA a los rivales.

Ivana Yturbe y Brenda Carvalho, previamente, habían confesado que no habían tenido para practicar durante su descanso de la semana de Repechaje; lo cual fue duramente criticado por Masías.

“Algo no me ha gustado, señor Peláez. No me ha gustado ver a la señora Ivana Yturbe y Brenda Carvalho. Ella ha hecho un plátano y ella nada. Les cuento que el señor Yaco Eskenazi, que aparte me encanta porque ha extirpado esta normalización de la mediocridad, acostumbrarse a que algo está suficientemente bien, normal para pasar”, sentenció.

Pero no solo eso, Masías también felicitó al participante por buscar “la excelencia”. “Ha venido a acabar con ustedes uno por uno. Ha venido después de cuatro días de entrenamiento y yo he probado su comida y es una porquería; pero igual mantiene la actitud arriba de criticar lo que ha hecho mal y mejorarlo”, aseguró, dejando entrever que Yaco sería el nuevo TERMINATOR de la cocina, luego de Renato Rossini.

Este sábado 29 de junio es el primer episodio luego del Repechaje e inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes celebrarán el Día del Pescador, ¿quiénes caerán en la temida Noche de Sentencia?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play.