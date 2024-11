Erick Delgado NO estaba en el bingo ganador de Javier Masías. Así lo confesó el propio jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. “Yo pensé que el señor Delgado NO iba a estar en este momento de la competencia porque sus habilidades culinarias NO son las mejores”, aseveró frente a las cámaras.

Pero, en esa misma línea, el jurado reconoció que “su cabeza fría lo ha traído hasta acá”. “Hemos subestimado la importancia de tener un centro mental en la competencia”, agregó.

Este sábado 16 de noviembre inicia el onceavo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis mejores participantes de la temporada buscan su pase a la ronda final, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.