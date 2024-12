Javier Masías NO perdonó nada y, después de darle un bocado al plato de Emilram Cossío, destruyó su sazón POR COMPLETO. El jurado de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” no quedó contento con el resultado.

“No hay sabor, simplemente. No hay sabor por nada. Ha secado mucho la carne. La salsa es un puré; no era la textura que estaba buscando. Comí peras crudas”, aseveró el crítico gastronómico.

Pero no fue el único, por Nelly Rossinelli también se mostró descontenta con el plato de chuletas de cerdo a la mostaza de Emilram. “No hay sal. La salsa está grumosa, se sienten los grumos de harina. Las peritas no están bien”, sentenció la popular “mamá de los pericotitos”.

Este lunes 30 de diciembre inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Diana Sánchez, Canchita Centeno, Luigui Carbajal y Emilram Cossío regresan a la cocina para evitar la Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

