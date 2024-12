Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo TRIUNFARON este lunes en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Gracias a sus platos de patita con maní, ambos integrantes de Skándalo superaron la temida Noche de Sentencia y pasaron directamente a la siguiente ronda de competencia.

El primer salvado de la noche fue Luigui. “Thank u so much. Estoy muy contento de haberme salvado y pasar a la siguiente etapa. Mañana no vengo, al fin, no quiero verle la cara a nadie. Gracias”, celebró.

En tanto, Ricky superó por muy poco a Leslie Stewart y la mandó a la Noche de Sentencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.