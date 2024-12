Jota Benz no tuvo su mejor noche en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Al no conocer bien el sabor del plato, el finalista de la temporada en duplas no presentó una buena porción de patita con maní.

El primero en notar la falta de sazón en el platillo de Jota fue el crítico Javier Masías. “Esto no se puede comer, simplemente no es comida”, aseveró el jurado.

Pero, fiel a su estilo, Jota le respondió: “Tú te puedes comer todo, compadre. ¿Cómo que no se puede comer? A mí no me vengas con mentiras”.

Este lunes 16 de diciembre se transmite la nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Quiénes serán los salvados y se salvarán de la eliminación?

