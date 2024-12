Joaquín Escobar no tuvo un buen desempeño este lunes en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. El participante enfrentó varias dificultades para emplatar su dip de carne y fue duramente criticado por el jurado.

El más tajante de ellos fue Javier Masías. El crítico gastronómico reconoció que sus totpos eran los que tenían el mejor dorado, pero su dip NO estaba ni cerca de ser perfecto. “En lo que no te felicito en lo absoluto es por esa cosa loca que nos has presentado: está grasosa, totalmente cortada, no hay nada de integración”, aseveró.

Este lunes 16 de diciembre se transmite la nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Quiénes serán los salvados y se salvarán de la eliminación?

