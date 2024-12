Joaquín Escobar tiene muy clara la meta de seguir en la competencia culinaria de “El Gran Chef Famosos” en busca de su “súper revancha”. Así que Peláez hizo una DIVERTIDA comparación con un personaje bíblico.

Todo empezó porque Peláez le preguntó a Joaquín si se consideraba la “pata débil” de la mesa. “Totalmente, y el Perú lo sabe. Es más, de los que estamos en competencia, soy el que menos herramientas tiene, pero el que más ganas le pone, atrevería a decir”, le respondió Joaquín sinceramente.

Pero el conductor de “El Gran Chef Famosos” hizo referencia al gran logro del personaje bíblico David. “Al final, ¿quién gana? ¿David o Goliat? David hermano”, lo animó. “No me debería llamar Joaquín, debería llamarme David Belmonte. Vamos a dar batalla, no vamos a bajar la cabeza”, respondió el participante más animado.

Este lunes 16 de diciembre se transmite la nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Quiénes serán los salvados y se salvarán de la eliminación?

