Luigui Monteghirfo entró en un debate bastante serio sobre si seguir los consejos de José Peláez o los de Nelly Rossinelli. Finalmente, optó por la opción más sorprendente. “En este momento si me pregunta si le hago caso a Nelly o Peláez, me estoy yendo por lo que me está resultando y es lo que Peláez me ha dicho…”, explicó.

Asimismo, detalló las razones por las que escogió al presentador del programa. “Por factibilidad y un tema de procesos, voy a irme a hacerle caso a Peláez, que no creo que sea un desentendido en el tema… Es un chef más”, añadió.

Este jueves 26 de setiembre se vive la primera Noche de Desaprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Luigi Monteghirfo, Raysa Ortiz, Kukuli Morante, Tito Vega, Alejandra Baigorria y Anthony Chávez se enfrentan para salvarse de la Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.