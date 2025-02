En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, como segundo plato de la noche fue elegido el lomo saltado. Tilsa Lozano y su pequeña Vale se hicieron acreedoras de un increíble beneficio tras conseguir el mejor primer plato. Se trata de la AYUDA de uno de los jurados para el siguiente plato.

Luciano Mazzetti fue el encargado de guiarla en su elección de qué jurado convocar. Antes, Tilsa confesó su inexperiencia con el plato. “Cuando digo creo que esto lo sé hacer, no me va bien y cuando me toca hacer cosas que nunca había hecho como el hígado, me va bien”, contó.

Esta fue la oportunidad que Luciano tomó para preguntar por el beneficio que consiguió. “¿Sabes a quién vas a invocar y en qué momento?”, consultó. “A Patty, la señora de los wok. Estoy guardando mis 3 minutos para el momento indicado cuando tenga todo listo llamo a Pattycita para que le meta su sazón”, reveló Tilsa.

De inmediato, Luciano le hizo una importante recomendación. “Hasta que tengas la sartén caliente porque esos 3 minutos son los que le va tomar que Patty te haga toda la cocción. Yo le dejaría todo listo”, sugirió.

A la participante el consejo le vino como anillo al dedo y se apuró en agradecer al chef por sus sabias palabras. “Qué lindo es, no solo es lindo, también es bueno”, respondió conmovida.

