Luciano Mazzetti NO se mostró muy convencido ante la “afirmación” de la maestra Paty Chong sobre la limpieza en la estación del participante Anthony Chávez.

La jurado de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos” manifestó: “Anthony es muy ordenado dentro de sus presentaciones”. Pero, al ver la expresión de DUDA en su compañero, le preguntó: “¿Usted qué opina (Luciano)?”.

Al verse expuesto, al chef no le quedó más que aclarar la situación: “No, no, no. Estoy de acuerdo con el orden y todo, pero cuando escuché de la limpieza…”. En ese punto, Paty Chong le dio la razón: “De la limpieza no, digo de las capacidades y la presentación del plato”.

Este sábado 01 de marzo inicia la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Las duplas luchan por evitar la Noche de Sentencia, ¿qué dupla conseguirá su pase directo a la semana final de competencia?

