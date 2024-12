En El Gran Chef Famosos, las historias detrás de cada participante siempre capturan la atención de los fans. Hoy, Lita Pezo no dudó en compartir con Armando Machuca el origen de su relación con Pihuicho, su fiel acompañante.

Todo comenzó cuando Armando se acercó a Lita mientras preparaba su plato del día. “Acá todo puede pasar, espero que Pihuicho y yo podamos dar lo mejor”, comentó la participante.

Curioso, Armando le preguntó: “¿Desde cuándo tienes a Pihuicho en el programa?”. Lita explicó que su inseparable loro apareció desde el segundo día de su primera temporada en la competencia.

Con una sonrisa, agregó: “Yo concursé en Viña del Mar y, lamentablemente, no gané la gaviota. Pero mis paisanos me dijeron que no me preocupara porque ellos, en vez de darme mi gaviota de oro, me iban a dar mi loro”, provocando las risas del set.

