En El Gran Chef Famosos, la noche de sentencia suele ser motivo de muchas emociones, pero hoy un descuido de Armando Machuca encendió las tensiones en el set. Durante la apoteósica presentación de los participantes, el presentador olvidó mencionar a Ricky Trevitazzo, lo que provocó el enojo inmediato del cantante.

Después de finalizar con la presentación de Lita Pezo, Armando, en tono de broma, dijo: “Bueno, ahora que no falta nadie… ah, no, perdón”, mientras recordaba que aún quedaba Ricky. Sin perder tiempo, Ricky, visiblemente molesto, amagó con retirarse del set: “O sea, ¿a mí me dices ‘Don nadie’?”, le reclamó al presentador.

Aunque Armando intentó arreglar la situación al llamarlo una “leyenda musical”, el participante no se quedó callado y continuó su protesta: “A mí no me tratas como Don, yo soy el más grande de aquí”, dejando a todos los presentes sorprendidos por la intensidad del momento.

¿Qué opinas del comentario de Armando? ¡No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos para descubrir cómo termina este conflicto!

