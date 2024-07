Para el primer plato de la noche, los participantes de “El Gran Chef Famosos” debían presentar una palta rellena. Aunque pareciera fácil, tuvieron varias dificultades durante la preparación; especialmente Leyla Chihuán.

La exvoleibolista se quejó por tener que pelar cada arveja para el relleno. “Tanta fruta, tanta verdura, tantas cosas que tenemos en nuestro lindo país como para que existan las arvejitas. Que paciencia tener que trabajar con este material. De verdad, me es difícil pelarlo”, dijo exasperada.

Asimismo, Leyla reveló que no soporta pelar esta verdura por una anécdota de cuando era niña. “Creo que he sido demasiado inquieta de pequeña. Esta no era una enseñanza para mí, era un castigo que me ponía mi madre”, aseguró.

Este miércoles 10 de julio se vive una nueva noche en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. ¿Quiénes conseguirán salvarse de la Noche de Sentencia?

