Yaco Eskenazi fue el primer participante en tomar la palabra cuando comenzó el programa, mencionó que se sentía muy triste por lo que podría pasar esta noche, pues considera a todas sus amigas. Cuando llegó el turno de Leyla Chihuán también pasó algo similar. La deportista valoró el apoyo que ha tenido de sus compañeros desde que sumergió en esta aventura.

Por ello, cuando se refería a la situación a la que se enfrentará esta noche, no pudo evitar quebrarse. “Es una noche particular, por demás está decir difícil. Fuera de esto, los conozco a ellos dos, son las cabezas más lindas que me tocó trabajar en mi experiencia de coach. Entonces, los conozco bien… Ya”, expresó.

Este miércoles 17 de julio se vive una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Solo dos de ellos conseguirán cupos para la siguiente ronda, ¿quiénes será?

