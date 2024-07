Leslie Shaw tiene TEMOR de que le salte aceite en su brazo tatuado. Por eso, la actual participante de “El Gran Chef Famosos, La Academia” enseñó su técnica INFALIBLE para evitar las quemaduras.

“Yo no me pienso quemar mis tatuajes. Yo no voy a permitir que mis tatuajes se malogren. Más vale prevenir que lamentar”, aseguró. E, inmediatamente, mostró cómo se ponía el papel toalla alrededor de su brazo tatuado.

Según explicó la propia artista nacional, el aceite caliente podría malograr la tinta de sus tatuajes.

Este jueves 25 de julio se vive la primera Noche de Reprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Solo algunos conseguirán salvarse de la Expulsión, ¿quiénes lo lograrán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.