Leslie Shaw no estuvo atenta a su olla de arroz y QUEMÓ toda su preparación en la quinta noche del Ciclo Vacacional de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La primera en notar el GRAN ERROR fue la jurado Nelly Rossinelli.

La popular “mamá de los pericotitos” pasó por la estación de la artista nacional y le dijo: “Algo se te está quemando. Esto (el arroz) está quemadísimo”.

Al saber lo sucedido, a Leslie Shaw no le quedó más que lamentarse por quemar su arroz. “Ay no. Ya no sé. Soy el colmo. Simplemente mi cerebro no entiende cómo hacer el arroz”, aseguró frente a cámaras.

Pero no todo estaba perdido. Su compañero Adolfo Aguilar la animó a hacer una nueva taza de arroz para presentar su plato completo; aunque solo faltaban 10 minutos.



Este sábado 24 de agosto se vive la quinta Noche del Ciclo Vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis alumnos jalados siguen acumulando puntos para regresar a la competencia culinaria, ¿cómo terminará la tabla de posiciones?

