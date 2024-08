La alumna Matilde León REVELÓ que, durante el feriado de Fiestas Patrias, tuvo una encerrona con su compañera Vanessa Terkes y, de esa manera, prepararse para el Ciclo Vacacional de “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

En medio de la preparación del plato del primer round de las batallas culinarias, Matilde confesó: “Para los que no saben: Vanessa y yo pasamos las fiestas de 28 de julio. No nos fuimos al Caribe, no nos fuimos a celebrar. Tuvimos una encerrona donde nos quedamos cocinando”.



Este sábado 24 de agosto se vive la quinta Noche del Ciclo Vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis alumnos jalados siguen acumulando puntos para regresar a la competencia culinaria, ¿cómo terminará la tabla de posiciones?

