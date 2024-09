Wendy Menendez fue eliminada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Antes de abandonar PARA SIEMPRE la cocina, la alumna recibió las palabras de reconocimiento por parte de los miembros del jurado.

El primero en felicitar a Wendy por todo el empeño puesto en cada plato fue el chef Giacomo Bocchio. “Veo que te has esforzado un montón en la competencia (…) Me gusta que tengas una identidad clara, que seas una mujer fuerte, aguerrida, que le metas un turbo a tus compañeros. Es estimulante ver una mujer así de aguerrida como tú. Te felicito y he disfrutado de conocerte”, aseguró.

Por su lado, Nelly Rossinelli también reconoció que la alumna Wendy es un “ejemplo a seguir”. “Eres la mamá peruana que impulsa a sus hijos a salir adelante, aguerrida, que tiene la sazón en las venas. Aparte, tú impulsas a otras mujeres a generar su propio dinero con sus emprendimientos. Siempre estás atrás de eso. Haces mil cosas y esa es la típica mujer peruana: luchadora y emprendedora. Te felicito y para adelante”, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.