Este martes 03 de diciembre se vivió la séptima noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha“. Los participantes regresaron a la cocina con el objetivo de acumular la mayor cantidad de estrellas posibles en las batallas culinarias.

En el primer round de las batallas culinarias se enfrentaron tres duplas con tres platos distintos: Diana Sánchez vs. Luigui Carbajal con el tartar de carne; Rocky Belmonte vs. Jota Benz con la charela a la chorrillana; y Zelma Gálvez vs. Joaquín Escobar con el cóctel de langostinos.

Y, como de costumbre, la cocina fue un caos: Diana ENCARÓ a Jota por reclamarle por no haberle otorgado la carne como su proteína de la noche; Joaquín y Jota revelaron ante las cámaras ser PRIMOS; Peláez le ARRUINÓ la mayonesa a Joaquín Escobar; Jota sufrió un CORTE con el cuchillo por hacer una broma a Peláez y, además, OLVIDÓ poner el tomate en su aderezo.

Para el segundo round de las batallas culinarias se enfrentaron Lita Pezo vs. Emilram Cossío con la chanfainita; Belén Estévez vs. Leslie Stewart con el tacacho con cecina con chorizo regional con ají de cocona; y Canchita Centeno vs. Diana Sánchez (quien tuvo una segunda oportunidad de competir por estrellas ante la ausencia de Ricky Trevitazzo) con el chicharrón de pota con salsa tártara.

Los participantes armaron alboroto en la cocina con sus ocurrencias. Por ejemplo, Lita hizo una DENUNCIA PÚBLICA sobre el robo de su loro; mientras que Canchita Centeno; mientras que Canchita juró cobrar venganza contra Diana por robarle un beso a Erick.

Al final de la noche, los dos salvados de la ronda de eliminación fueron Jota Benz y Belén Estévez, pasando directamente al tercer ciclo de competencia. Descubre EN ESTA NOTA cómo quedó el resto de la tabla de méritos.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.