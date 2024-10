Kukuli Morante llegó a la cocina del programa bastante alegre y contenta, pues tenía una sorpresa entre manos que no tardó mucho tiempo en anunciar. “He estado haciendo acá dibujos de mis profesores, porque eso me relaja… Qué bonito hacer algo que nos relaje, entonces me puse a dibujar”, comentó.

Asimismo, también mencionó que no sólo lo hizo con el miembro del jurado, sino también con varios de sus compañeros. “Estuve dibujando a mis compañeritos también…”, acotó.

Este viernes 4 de octubre se vive un nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Andrés Salas, Milena Warthon, Raysa Ortiz, Tito Vega y Kukuli Morante se enfrentan para salvarse de la Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

