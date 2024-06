¡SORPRENDIÓ! Karina Borrero siguió al pie de la letra las indicaciones del jurado de “El Gran Chef Famosos” para mejorar su juego culinario. Sin embargo, una acción captó la atención de las cámaras.

La participante aseguró que, al igual que la harina, el HUEVO se tenía que tamizar utilizando el colador.

“Bueno, siempre nos dicen que hay que tamizar. No solamente tamizar la harina; ahora yo tengo una técnica que es también pasar por el colador el huevo. Así no se me pegotea todo. Vamos a ver si sale bien, por favor”, dijo Karina, dejando sorprendidos a todos.

Este miércoles 26 de junio se vive la segunda noche del Repechaje en “El Gran Chef Famosos”. Los seis participantes seguirán luchando por un cupo de regreso a la competencia; pero, esta vez, contarán con el apoyo de refuerzos.

