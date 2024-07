Karina Borrero utilizó la estación de trabajo en la que, muchas veces, le tocó cocinar a Ivana Yturbe en “El Gran Chef Famosos”. Y, ahí mismo fue donde Ivana manifestó haber tenido náuseas.

Ahora, semanas después, le pasó exactamente lo mismo a la periodista, quien no dejó pasar la oportunidad para recordar a su compañera que fue eliminada el último miércoles.

“En la estación de Ivana me está dando de todo, me está dando mareos. El espíritu de Ivana con sus mareos. Yo no sé si es la estación o si es que Ivana ha dejado aquí su energía, pero me están dando un poco de náuseas y mareos. Ivana, ¿estaré sintiendo tus síntomas? ¿Habrá una energía de embarazo por aquí?”, se cuestionó.

Este jueves 18 de julio empieza la última ronda de “El Gran Chef Famosos”. Los cinco participantes clasificados lucharán por llegar a la FINAL del programa culinario de Latina Televisión.

