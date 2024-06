Después de una ardua batalla culinaria en la cocina de “El Gran Chef Famosos”, finalmente el jurado dio su veredicto. Los que avanzaron a la siguiente etapa son Brenda Carvalho y José Miguel Argüelles. A pesar de que TODOS hicieron su mayor esfuerzo, esto se definió con una línea bastante delgada, dejando así a Karina Borrero fuera de la competencia.

La periodista tuvo emotivas palabras de despedida que conmovieron a más de uno. “Siento que en esta cocina he ganado, he ganado cocina, he ganado experiencia… Me voy feliz y les agradezco a cada uno de ustedes”, expresó.

Este miércoles 19 de junio se vive la temible Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Uno de los tres participantes abandonará la cocina, ¿quién de ellos logrará salvarse hoy?

