En una Noche de Eliminación todo es posible, cualquier error que tengan los participantes los podrían poner contra las cuerdas. Esto es algo que Karina Borrero lo tiene muy claro. Por este motivo, supo reconocer los puntos a favor que tienen los participantes. “Lo que me gusta es bien organizado y tranquilo. Entonces maneja muy bien sus tiempos”, reveló la periodista sobre José Miguel Argüelles.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos: Jose Miguel Arguelles llama CAPITANA a Leyla Chihuán

Asimismo, no dudó en llenar de elogios a Brenda Carvalho. “Tiene riquísima sazón, a pesar de que no conoce muy bien nuestros platos”, comentó sobre la brasileña. Finalmente, aseguró que ella tiene una desventaja que podría perjudicarla. “Karina Borrero también tiene sus cositas, tiene buena sazón. ¿Cuál es mi contra? No sé organizarme”, expresó.

Este miércoles 19 de junio se vive la temible Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Uno de los tres participantes abandonará la cocina, ¿quién de ellos logrará salvarse hoy?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play.